На территории Пензенской области в новом году случилось 13 пожаров

02.01.2021 | 18:15

Чертова дюжина - 13 пожаров произошло на территории области за первые дни нового года. Открыт и счет жертвам огненной стихии. В Городищенском районе в результате возгорания частного дома погиб 62-летний мужчина. В остальных случаях пламя нанесло урон лишь деревянным строениям. Например, пять пензенцев в ближайшее время не смогут попариться в собственных банях.

«Просим быть предельно внимательными, осторожными, не оставлять приборы включенными на долгое время, не допускать перекала печей, чтобы не омрачить себе праздничные дни потерей имущества. Нужно беречь и жизнь, и имущество, и здоровье свое», - отметила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

В областном центре в одном из домов на проспекте Строителей горожанин чуть не погиб в своей кровати. Непотушенная сигарета привела к возгоранию постельных принадлежностей. Курильщика 1973 года рождения спасли прибывшие на место пожарные.

В региональном управлении МЧС России напомнили и о мерах безопасности при использовании традиционных новогодних фейерверков. За два праздничных дня происшествий с пиротехническими изделиями не зафиксировано.

«Нужно строго соблюдать указания, написанные на упаковке, действовать в строгом соответствии с ними. Если вдруг салют не сработал, ни в коем случае нельзя к нему подходить - выждите полчаса-час. И потом его нужно замочить в воде, чтобы в дальнейшем не произошло хлопков», - предупредила Анна Шупилова.

Пока другие отдыхают, они работают в режиме повышенной готовности: инспекторы надзорной деятельности проводят противопожарные рейды, сотрудники ГИМС патрулируют водные объекты, напоминая рыбакам об осторожности.