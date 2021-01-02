Можарский пожар: обстоятельства гибели человека установит следствие

02.01.2021 | 15:10

Обстоятельства и причины гибели сельчанина в Городищенском районе предстоит выяснить работникам следственных органов.

При первоначальной проверке установлено, что в четвертом часу утра в субботу, 2 января, в доме на улице Центральной в селе Можарка случился пожар. Об этом в МЧС сообщили соседи.

После ликвидации открытого пламени на террасе пожарные обнаружили труп 62-летнего владельца дома. Мужчина проживал один.

При осмотре каких-либо повреждений на теле погибшего, кроме следов термического воздействия, не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

«По результатам проведения проверки следователь примет процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.