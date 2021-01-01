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Происшествия

Пожар на улице Боровиковского в Пензе тушил 21 человек

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В новогоднюю ночь в Пензенской области две семьи лишились имущества в результате пожаров.

Первое возгорание произошло на улице Боровиковского в Пензе. Сигнал поступил на пульт дежурного в 1:05. На борьбу с огнем, охватившим кирпичную баню и гараж, прибыл 21 человек, привлечено 4 единицы спецтехники. В помещениях обгорели стены на площади 20 кв. м.

В 3:36 поступило сообщение о пожаре на улице Полбицина в Пачелме. По адресу прибыли 7 человек личного состава на 2 спецавтомобилях.

Пламя полностью уничтожило крытые шифером деревянные надворные постройки площадью 60 кв. м.

Люди в ЧП не пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сотрудники ведомства призывают жителей региона тщательно соблюдать правила пожарной безопасности: не допускать перекала печей и перегрузки электросети, не оставлять работающие обогревательные приборы без присмотра, курить только в специально отведенных местах и тщательно гасить окурки и спички.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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