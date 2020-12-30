В Сети появился момент наезда на пешехода в Терновке

30.12.2020 | 16:15

В среду, 30 декабря, в микрорайоне Терновка в Пензе под колеса автомобиля попал пешеход. Момент аварии запечатлел видеорегистратор автомобилиста.

На кадрах - перекресток улиц Терновского и Терешковой. Для пешеходов загорается разрешенный сигнал, и они пересекают проезжую часть улицы Терновского. Одного из них - женщину, начавшую переход последней, - сбивает легковушка, которая двигается на большой скорости.

Мнения комментаторов, посмотревших ролик, разошлись. Кто-то счел, что пензячка начала переход на красный сигнал светофора, кто-то – что решила пересечь проезжую часть в последние секунды зеленого, а водитель должен был пропустить пешехода и только потом начать движение.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России прокомментировали случившееся.

По предварительным данным, ДТП произошло около 14:20. 27-летний автомобилист, управлявший Nissan Sunny, сбил 67-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в медучреждение.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.