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Происшествия

В Сети появился момент наезда на пешехода в Терновке

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В среду, 30 декабря, в микрорайоне Терновка в Пензе под колеса автомобиля попал пешеход. Момент аварии запечатлел видеорегистратор автомобилиста.

На кадрах - перекресток улиц Терновского и Терешковой. Для пешеходов загорается разрешенный сигнал, и они пересекают проезжую часть улицы Терновского. Одного из них - женщину, начавшую переход последней, - сбивает легковушка, которая двигается на большой скорости.

Мнения комментаторов, посмотревших ролик, разошлись. Кто-то счел, что пензячка начала переход на красный сигнал светофора, кто-то – что решила пересечь проезжую часть в последние секунды зеленого, а водитель должен был пропустить пешехода и только потом начать движение.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России прокомментировали случившееся.

По предварительным данным, ДТП произошло около 14:20. 27-летний автомобилист, управлявший Nissan Sunny, сбил 67-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в медучреждение.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Не заметили?

Гость||

Судя по видео бабка уже на запрещающий бежала.

Вот интересно, что у них в голове? Инстинкт самосохранения напрочь отсутствует?

Гость||

А водитель то куда гнал, теперь этот торопышка попадет на шышка.

Гость||

Пока шла по переходу, водители не имели права трогаться!

Гость||

Водиле похер, что там на перекрестке, подъезжая увидел: должен загореться разрешенный, добавляю газку и вперед не глядя.

Имя: Гость
Комментарий:

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