Под Пензой «Лада» вспыхнула после ДТП, погибла женщина

30.12.2020 | 11:42

Во вторник, 29 декабря, в Нижнеломовском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.

По предварительным данным, в 7:20 на 520-м километре федеральной трассы М5 столкнулись «Лада-Калина» с 40-летней женщиной за рулем и Chevrolet Orlando под управлением 35-летнего мужчины.

После удара отечественный автомобиль загорелся, водитель погибла на месте.

«Пассажиры Chevrolet Orlando (женщина 1984 года рождения, девочка 2012 года рождения и мальчик 2011 года рождения) после оказания медицинской помощи были отпущены», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По данному факту проводится проверка.