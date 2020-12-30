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Происшествия

Под Пензой «Лада» вспыхнула после ДТП, погибла женщина

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Во вторник, 29 декабря, в Нижнеломовском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.

По предварительным данным, в 7:20 на 520-м километре федеральной трассы М5 столкнулись «Лада-Калина» с 40-летней женщиной за рулем и Chevrolet Orlando под управлением 35-летнего мужчины.

После удара отечественный автомобиль загорелся, водитель погибла на месте.

«Пассажиры Chevrolet Orlando (женщина 1984 года рождения, девочка 2012 года рождения и мальчик 2011 года рождения) после оказания медицинской помощи были отпущены», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По данному факту проводится проверка.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Колхозное гбо

Гость||

Соболезную!

Гость||

блин! теперь у кого то праздник испорчен

Гость||

Жуть. Хорошо хоть успели вытащить её из машины, а то бы кости одни остались. Весь день вчера из головы это не выходит

Гость||

с каких пор нижнеломовский район стал местом под Пензой

Гость||

Нижнеломовский район знаю, а Нижеломовский нет

Гость||

Все грозит, кто за рулем. Когда за рулем, никогда не знаешь, уходишь ли навсегда или еще вернешься.

Гость||

Гость писал(a):

Все
Всем водителям и водительницам

Гость||

Плюс вероятность этого в нашей стране усугубляется дорогами, построенными по стандартам полувековой давности. Причем по советским, а не мировым.

Имя: Гость
Комментарий:

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