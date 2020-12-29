В Пензе завершились поиски пропавшей пенсионерки

29.12.2020 | 09:47

В Пензе прекращены поиски 69-летней горожанки, которая 27 декабря ушла из дома и не вернулась. У женщины могла быть потеря памяти.

Сообщение о пропавшей женщине было размещено на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте». Добровольцы откликнулись на призыв о помощи в поисках пенсионерки. «Готов, пеший, до района поисков могу добраться самостоятельно», «Готова, обзвон больниц», - писали они.

В понедельник, 28-го числа, в 12:07 появилась запись «Стоп! Проверка информации». А в 20:08 было объявлено о счастливом завершении поисков: «Найдена, жива».

Тем временем продолжает оставаться неизвестной судьба 70-летнего Евгения Яковлевича Горденко. 15 декабря он ушел на работу и не вернулся, чего раньше с ним никогда не случалось.

Рост пенсионера - 175 см, телосложение среднее, волосы короткие русые с проседью, глаза серо-голубые. Мужчина был одет в синюю куртку с капюшоном и белую шапку, темно-синий свитер, черные джинсы, обувь - черные ботинки.

Граждан, располагающих сведениями о Евгении Горденко, просят позвонить на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный) или по телефону 112.