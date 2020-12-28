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Происшествия

В Пензе ищут 69-летнюю женщину в полушубке

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В Пензе объявили в розыск 69-летнюю женщину. Зинаида Федоровна Андреева (Кутузова) ушла из дома в воскресенье, 27 декабря, и не вернулась.

Утром в понедельник информацию о ее пропаже распространили волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

Рост пропавшей 165 см, телосложение нормальное, глаза карие, волосы седые до плеч. Она одета в коричнево-зеленый полушубок, зеленую кофту с бусинами, серые брюки. На ногах - темно-синие дутые сапоги, на голове - серая норковая шапка.

«Возможна потеря памяти», - предупредили волонтеры.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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