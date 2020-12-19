Установлена личность мужчины, погибшего на ул. Аустрина в Пензе

Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, погибшего в Пензе утром в субботу, 19 декабря.
Трагедия произошла у дома № 129 на улице Аустрина. По предварительным данным, в 7:25 42-летний водитель Mitsubishi наехал на мужчину, который от полученных травм скончался на месте.
Госавтоинспекция обратилась к жителям Пензы с просьбой о помощи в установлении личности погибшего.
В 14:40 в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили о том, что задача выполнена. Пешеход - мужчина 1959 года рождения.
«По факту ДТП проводится проверка», - добавили в управлении.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Спешили оба, один на тот свет, другой на нары. Пешеходы прежде чем перейти убедитесь, что вас пропускают, водитель, не спеши и будь внимательным, вынырнут как из под земли ни откуда.