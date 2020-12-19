Установлена личность мужчины, погибшего на ул. Аустрина в Пензе

19.12.2020 | 15:08

Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, погибшего в Пензе утром в субботу, 19 декабря.

Трагедия произошла у дома № 129 на улице Аустрина. По предварительным данным, в 7:25 42-летний водитель Mitsubishi наехал на мужчину, который от полученных травм скончался на месте.

Госавтоинспекция обратилась к жителям Пензы с просьбой о помощи в установлении личности погибшего.

В 14:40 в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили о том, что задача выполнена. Пешеход - мужчина 1959 года рождения.

«По факту ДТП проводится проверка», - добавили в управлении.