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Происшествия

Установлена личность мужчины, погибшего на ул. Аустрина в Пензе

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Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, погибшего в Пензе утром в субботу, 19 декабря.

Трагедия произошла у дома № 129 на улице Аустрина. По предварительным данным, в 7:25 42-летний водитель Mitsubishi наехал на мужчину, который от полученных травм скончался на месте.

Госавтоинспекция обратилась к жителям Пензы с просьбой о помощи в установлении личности погибшего.

В 14:40 в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили о том, что задача выполнена. Пешеход - мужчина 1959 года рождения.

«По факту ДТП проводится проверка», - добавили в управлении.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Спешили оба, один на тот свет, другой на нары. Пешеходы прежде чем перейти убедитесь, что вас пропускают, водитель, не спеши и будь внимательным, вынырнут как из под земли ни откуда.

Гость||

Гость писал(a):

Пешеходы прежде чем перейти убедитесь, что вас пропускают
Иначе говоря пешеходы должны априори исходить из того что видели забили большой б... на ПДД?

Гость||

водители*

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):

Пешеходы прежде чем перейти убедитесь, что вас пропускают

Иначе говоря пешеходы должны априори исходить из того что видели забили большой б... на ПДД?

Правильно, и что при аварии им будет очень больно

Гость||

Гость писал(a):

Правильно, и что при аварии им будет очень больно
Презумпция нарушения ПДД - это неправильно. Водители обязаны соблюдать ПДД.

Гость||

Дуракам закон не писан! А умных жизнь научит.

Гость||

ПФР скорбит....

Имя: Гость
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