Соцсети: на улице Аустрина столкнулись автомобиль и поезд

19.12.2020 | 19:16

В субботу, 19 декабря, на улице Аустрина в Пензе произошло еще одно серьезное ДТП - столкнулись грузовой состав и легковушка.

Сообщение об этом появилось в группе автомобилистов в социальной сети «ВКонтакте».

«Ж/д переезд, ул. Аустрина, рядом с радиозаводом ДТП. Поезд с машиной, движение невозможно в обе стороны, похоже, что надолго. Время 18:40», - написал очевидец, выложивший в Сеть фото с места происшествия. По всей видимости, автор поста имел в виду переезд, расположенный у поворота с улицы Литвинова на Аустрина.

На снимках запечатлен ВАЗ, стоящий рядом с грузовыми вагонами. Правая часть машины сильно помята, стекла разбиты.

В отделении пропаганды регионального управления ГИБДД порталу PenzaInform.ru сообщили, что люди в аварии не пострадали.

Утром этого же дня на улице Аустрина произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, в 7:25 42-летний водитель Mitsubishi наехал на 61-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте.