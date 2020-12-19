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Происшествия

Соцсети: на улице Аустрина столкнулись автомобиль и поезд

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В субботу, 19 декабря, на улице Аустрина в Пензе произошло еще одно серьезное ДТП - столкнулись грузовой состав и легковушка.

Сообщение об этом появилось в группе автомобилистов в социальной сети «ВКонтакте».

«Ж/д переезд, ул. Аустрина, рядом с радиозаводом ДТП. Поезд с машиной, движение невозможно в обе стороны, похоже, что надолго. Время 18:40», - написал очевидец, выложивший в Сеть фото с места происшествия. По всей видимости, автор поста имел в виду переезд, расположенный у поворота с улицы Литвинова на Аустрина.

На снимках запечатлен ВАЗ, стоящий рядом с грузовыми вагонами. Правая часть машины сильно помята, стекла разбиты.

В отделении пропаганды регионального управления ГИБДД порталу PenzaInform.ru сообщили, что люди в аварии не пострадали.

Утром этого же дня на улице Аустрина произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, в 7:25 42-летний водитель Mitsubishi наехал на 61-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Заканчивается в колхозе день...

Гость||

Север - проклятое место для автомобилистов. Сколько за неделю на ул Аустрина смертей,покалеченых и битого железа...

Гость||

Некуда? Мамка квартиру в Москве не купила, так сиди и не такая без повода, мурло

Гость||

Непроскочил?....

Гость||

Шаховод здоров? Недоработка паровозника.

Гость||

Цыгане?!

Гость||

Наклейки, что он член Прайда кагбэ говорит о его ориентации.

Гость||

Гость писал(a):

Цыгане?!
Нагадали паровозу, что этим вечером будет стоять как члян в брачную ночь

Имя: Гость
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