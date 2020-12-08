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Происшествия

Житель Каменского района спасся благодаря пожарному извещателю

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Утром во вторник, 8 декабря, в Каменском районе случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 6:21.

На улице Энтузиастов в селе Варваровка вспыхнул деревянный дом.

«72-летний хозяин в это время находился в другой комнате. Вовремя оповестить об опасности помог автономный дымовой пожарный извещатель. Услышав громкий сигнал, мужчина выбежал из дома и вызвал пожарную охрану», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

На место прибыли шесть спасателей на трех спецавтомобилях. Они потушили огонь. Как оказалось, дом выгорел изнутри на площади 40 квадратных метров.

«Не пренебрегайте элементарными правилами пожарной безопасности, подвергая свою жизнь и здоровье опасности. Берегите себя и своих близких», - обратилось к населению МЧС.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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