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Происшествия

В Пензе на улице Лядова ГАЗ остался без кабины из-за пожара

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В пятницу, 27 ноября, на улице Лядова в Пензе произошло ЧП. Снимок загоревшегося грузовика появился в социальной сети «ВКонтакте».

На месте пожара работают спасатели. Огонь полностью охватил кабину автоцистерны.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, вызов поступил в 11:28. На ликвидацию пламени привлекли 12 пожарных, прибывших на 2 спецмашинах.

Огонь уничтожил кабину ГАЗа-53 на площади 3 кв. м. В ЧП никто не пострадал.

Сейчас специалисты выясняют, что послужило причиной пожара.

24 октября под Пензой, у въезда в село Чемодановка на трассе М5, загорелся бортовой грузовик ГАЗ. Ролик с объятым пламенем кузовом машины попал в Cеть.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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