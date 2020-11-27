В Пензе на улице Лядова ГАЗ остался без кабины из-за пожара

27.11.2020 | 13:08

В пятницу, 27 ноября, на улице Лядова в Пензе произошло ЧП. Снимок загоревшегося грузовика появился в социальной сети «ВКонтакте».

На месте пожара работают спасатели. Огонь полностью охватил кабину автоцистерны.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, вызов поступил в 11:28. На ликвидацию пламени привлекли 12 пожарных, прибывших на 2 спецмашинах.

Огонь уничтожил кабину ГАЗа-53 на площади 3 кв. м. В ЧП никто не пострадал.

Сейчас специалисты выясняют, что послужило причиной пожара.

24 октября под Пензой, у въезда в село Чемодановка на трассе М5, загорелся бортовой грузовик ГАЗ. Ролик с объятым пламенем кузовом машины попал в Cеть.