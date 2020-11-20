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Происшествия

В Пензе автомобиль ДПС столкнулся с легковушкой

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В пятницу, 20 ноября, в Пензе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием спецавтомобиля.

Фото с места происшествия опубликовал очевидец в социальной сети «ВКонтакте», обозначив место происшествия: улица Перовской, микрорайон Маньчжурия.

На одном из снимков запечатлены два легковых автомобиля после столкновения, один из которых - «Лада-Гранта» с надписью «ДПС».

На втором снимке автомобиль ДПС уже погрузили на эвакуатор. Видно, что обе машины получили сильные повреждения.

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД, авария произошла около 9:25. Участниками стали 29-летний водитель патрульного автомобиля и 31-летняя автолюбительница, управлявшая «Ладой-Калина». После столкновения машина ДПС въехала в дворовую постройку.

Травмы получила женщина за рулем «Калины», ее доставили в медицинское учреждение и отпустили после оказания помощи.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Это не единственная авария с участием полицейского автомобиля, случившаяся в 2020 году.

7 января в Городищенском районе машина со стражами порядка слетела с трассы на крутом повороте.

14 февраля на перекрестке улиц Терновского и Ростовской дорогу не поделили автомобиль ДПС и «пятерка». Экипаж дорожно-патрульной службы по сигналу из дежурной части двигался с включенными проблесковыми маячками на задержание водителя, скрывшегося с места другого ДТП.

15 февраля пересечении улиц Суворова и Кулакова участниками происшествия стали автомобиль дорожно-патрульной службы и ВАЗ-2115.

23 февраля в микрорайоне ГПЗ на улице Антонова водитель автомобиля ВАЗ-2114 врезался в патрульную машину полиции. Оба транспортных средства получили механические повреждения.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — vk.com/sova_penza
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Гость||

Так они ездить сами не умеют,а может и спайс.

Гость||

на алкоголь их конечно же проверили

Гость||

Проверьте их на ориентацию

Гость||

и на старуху бывает что то там!!!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Это не единственная авария с участием полицейского автомобиля, случившаяся в 2020 году.

Это же 2020 год, детка!!!

Гость||

Как романтично, теперь жениться обязан :))

Имя: Гость
Комментарий:

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