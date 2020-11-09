В Лунинском районе ВАЗ вылетел в кювет, пострадал подросток

09.11.2020 | 16:05

В Лунинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал подросток.

По предварительным данным, в пятницу, 6 ноября, в 20:45 на третьем километре трассы Лунино - Иванырс 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась.

Находившаяся в салоне 14-летняя девочка получила травмы, с которыми ее госпитализировали.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.