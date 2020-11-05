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Происшествия

В Кузнецком районе водитель фуры насмерть сбил пенсионерку

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В среду, 4 ноября, в Кузнецком районе под колесами фуры погибла пожилая женщина.

Запись о трагическом происшествии появилась в группе «Подслушано в Кузнецке» в социальной сети «ВКонтакте».

«В с. Благодатка сбили человека насмерть на пешеходном переходе... Для таких долбаных водятлов нужно у каждого перехода делать лежачего (полицейского. - Прим. ред.), чтоб колеса отлетали, если не притормозит», - написал автор поста.

«Бабушку сбили», - уточнил один из комментаторов. «Сбила фура», - добавил другой.

Происшествие вызвало активное обсуждение. Один из его участников заступился за водителя большегруза, уверяя, что резкое торможение опасно для водителя и машины. Однако многие осуждают нарушающих скоростной режим и не пропускающих пешеходов на зебре.

«Вообще-то при въезде в населенный пункт изначально надо сбавить скорость. Дорогу могут переходить кто угодно - и взрослые, и дети, и пожилые люди», - напомнила участница беседы в Сети.

В Госавтоинспекции рассказали подробности произошедшего.

По предварительным данным, 4 ноября в 13:50 на 741-м километре автодороги М5 «Урал», у дома № 95 на Центральной улице села Благодатка, 36-летний водитель автомобиля КамАЗ 5490-S5 с полуприцепом наехал на 71-летнюю женщину, которая скончалась на месте.

«По данному факту проводится проверка», - добавили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

посидит подумает, если конечно есть чем)

Гость||

За что ж он ее так?

Гость||

В Благодатке камеры везде стоят, вот если было превышение, присядет на побольше.

Имя: Гость
Комментарий:

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