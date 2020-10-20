В Пензе водитель сбил 13-летнего ребенка и скрылся

20.10.2020 | 11:54

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться свидетелей наезда на юного жителя Пензы. Инцидент произошел в пятницу, 16 октября.

«В 18:25 напротив дома № 122в на проспекте Победы неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на ребенка 2007 года рождения, после чего с места происшествия скрылся», - пояснили в отделении пропаганды областного управления ГИБДД.

Ребенок получил травмы различной степени тяжести.

Очевидцев происшествия просят позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.