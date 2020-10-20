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Происшествия

В Пензе водитель сбил 13-летнего ребенка и скрылся

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Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться свидетелей наезда на юного жителя Пензы. Инцидент произошел в пятницу, 16 октября.

«В 18:25 напротив дома № 122в на проспекте Победы неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на ребенка 2007 года рождения, после чего с места происшествия скрылся», - пояснили в отделении пропаганды областного управления ГИБДД.

Ребенок получил травмы различной степени тяжести.

Очевидцев происшествия просят позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ребенок получил травмы различной степени тяжести.
Выздоровления без последствий, дай бог!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на ребенка 2007 года рождения, после чего с места происшествия скрылся
Сколько в Пензе сволочи на жоповозках, страшно

Гость||

Что у нас происходит с водителями и пешеходами? трагедии ежедневно!

Гость||

Гость писал(a):

без последствий, дай бог!
Очень надеюсь, что твой вымышленный персонаж из сборника сказок еврейского народа услышит тебя.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«В 18:25
И зачем нас дураков правительство послушало, летнее время отменило... Темень как кое кого кое где...

Гость||

Гость писал(a):

Гость|20.10.2020 12:16
С самыми длинными рогами уже мешалку попрочнее выбирает...Ждут тебя, очень ждут.

Гость||

Гость писал(a):

И зачем нас дураков правительство послушало, летнее время отменило... Темень как кое кого кое где...
Ну по твоей логике нужно издать закон и отменить ночь и зиму.

Гость||

Гость писал(a):

по твоей логике нужно издать закон и отменить
по моей логике не надо было нас дураков слушать.

Гость||

Бог открыл себя людям через то,что создано,но люди безумствуют в своих рассуждениях о существовании Бога.

Имя: Гость
Комментарий:

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