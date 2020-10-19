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Происшествия

В Малосердобинском районе 18-летний юноша скончался после ДТП

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В субботу, 17 октября, в Малосердобинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, оборвавшее человеческую жизнь.

По предварительным данным, в 15:50 на 36-м километре трассы Колышлей - Малая Сердоба - Саполга столкнулись ВАЗ-21099 с 26-летним мужчиной за рулем и ВАЗ-2115, которым управлял 22-летний водитель.

18-летний юноша, находившийся в салоне ВАЗ-21099, от полученных травм скончался по пути в больницу. Водителя той же машины, а также 25-летнего пассажира «пятнадцатой» после оказания медицинской помощи отпустили.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Гость писал(a):

15:56|
Похоже это заезжий д...б пишет.

Гость||

Как же это они умудрились, там дорога то пустая.

Гость||

Гость писал(a):

Как же это они умудрились, там дорога то пустая.
Дурачки и не так отчудить могут. Чему удивляться.

Гость||

Жалко как, соболезнования родным и близким. Это горе....

Имя: Гость
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