В Малосердобинском районе 18-летний юноша скончался после ДТП

В субботу, 17 октября, в Малосердобинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, оборвавшее человеческую жизнь.
По предварительным данным, в 15:50 на 36-м километре трассы Колышлей - Малая Сердоба - Саполга столкнулись ВАЗ-21099 с 26-летним мужчиной за рулем и ВАЗ-2115, которым управлял 22-летний водитель.
18-летний юноша, находившийся в салоне ВАЗ-21099, от полученных травм скончался по пути в больницу. Водителя той же машины, а также 25-летнего пассажира «пятнадцатой» после оказания медицинской помощи отпустили.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
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Гость писал(a):Похоже это заезжий д...б пишет.