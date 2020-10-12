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Происшествия

Оперштаб сообщил о 140-й жертве коронавируса в Пензенской области

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В понедельник, 12 октября, оперштаб сообщил о 140-й смерти от новой коронавирусной инфекции в Пензенской области.

Жертвой стала 68-летняя женщина.

«Сопутствующие: атеросклероз аорты, коронарных, мезентериальных, почечных артерий. Хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз. Расслаивающая аневризма восходящего и грудного отдела аорты. Хронический атрофический гастрит. Хронический индуративный панкреатит, липоматоз поджелудочной железы», - написала в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Также известно, что женщина страдала ожирением II степени. Причиной смерти названа коронавирусная инфекция, осложненная двусторонней субтотальной пневмонией.

В этот день из больниц выписали 35 пациентов. Число выздоровевших достигло 9 679.

Всего в Пензенской области зарегистрировано 12 138 случаев заражения COVID-19. 133 из них были подтверждены 12 октября.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

" спасибо" за радостные вести.

Гость||

Ну вот, опять началось. Соболезнование родным и близким...

Гость||

Дина же сама в КИМе, у нее какие сопутствующие заболевания?

Гость||

не понял а пилюльки от короновируса за 12000 р не ужели не помогают?

Гость||

Вы эти пилюльки себе можете позволить?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сопутствующие: атеросклероз аорты, коронарных, мезентериальных, почечных артерий. Хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз. Расслаивающая аневризма восходящего и грудного отдела аорты. Хронический атрофический гастрит. Хронический индуративный панкреатит, липоматоз поджелудочной железы
Уже этого достаточно, чтобы пожилой женщине покинуть этот мир. Но нет, они только "сопутствующие". А саишут все на корону, чтобы лишнее бабло на борьбу с ней получить.

Гость||

Соболезную. Сколько еще смертей нужно, чтобы скептики наконец начали соблюдать меры безопасности?

Гость||

Постройте крематрий. Выполняйте ВСЕ требования Роспотребнадзора.

Брегите себя и своих близких.

Не хворайте.

Гость||

Какая медицина в регионе, такая и смертность ! Все уже лечатся сами, КТ ищут сами, веры нет.

Гость||

А как же таблетки за 12500 ?.что не помогли?

Гость||

«Отмечается тенденция роста заболевания. Основные причины - это возвращение детей и молодежи с каникул и создание групп (классов в школах, детских садах и так далее). Появилось значительное количество жителей Пензенской области, которые возвратились из других городов, из-за границы, с юга. Одной из причин является несоблюдение масочного режима», - отметил Михаил Перекусихин.

До каких пор эксперименты будут продолжаться?

Гость||

Еще раз - спасибо за "радостные вести"!

(Модер стер)

Покойная и сама не знала, насколько больна была.

Гость||

Диагноз «интерстициопатия», вне всякого сомнения, сподвигнет практического врача к анализу ситуации, требующей при наличии показаний назначения противовоспалительной и антикоагулянтной терапии, и позволит избежать ненужного в подавляющем большинстве случаев назначения антимикробных препаратов», – цитирует публикацию на своей странице в социальной сети заведующий отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии в ГВКГ имени Бурденко Алексей Федоров. – Пневмония всё-таки некорректный термин, у больных COVID-19 развивается индуцированная вирусом интерстициопатия (пневмонит). В данном случае это аутоиммунный процесс. Нет пневмонии – не нужны антибиотики.

Гость||

Гость писал(a):

Покойная и сама не знала, насколько больна была.
Дина умерла?

Гость||

Точно 140,а не 141. 140 на той неделе было.

Имя: Гость
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