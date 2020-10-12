Оперштаб сообщил о 140-й жертве коронавируса в Пензенской области

12.10.2020 | 19:26

В понедельник, 12 октября, оперштаб сообщил о 140-й смерти от новой коронавирусной инфекции в Пензенской области.

Жертвой стала 68-летняя женщина.

«Сопутствующие: атеросклероз аорты, коронарных, мезентериальных, почечных артерий. Хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз. Расслаивающая аневризма восходящего и грудного отдела аорты. Хронический атрофический гастрит. Хронический индуративный панкреатит, липоматоз поджелудочной железы», - написала в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Также известно, что женщина страдала ожирением II степени. Причиной смерти названа коронавирусная инфекция, осложненная двусторонней субтотальной пневмонией.

В этот день из больниц выписали 35 пациентов. Число выздоровевших достигло 9 679.

Всего в Пензенской области зарегистрировано 12 138 случаев заражения COVID-19. 133 из них были подтверждены 12 октября.