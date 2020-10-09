Сетевое издание|18+|Пятница|9 окт 2020|19:06
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Происшествия

На Шуисте загорелось неэксплуатируемое здание бара

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Вечером в пятницу, 9 октября, на улице Клары Цеткин в микрорайоне Шуист случился пожар. Огонь охватил здание бара.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России уточнили, что строение площадью 20 квадратных метров не эксплуатировалось. В результате инцидента никто из людей не пострадал.

В последние дни возгорания в увеселительных заведениях города - не редкость. 5 октября на улице Куйбышева вспыхнул дом № 20, где располагался ресторан «Дом книголюба». Огонь прошелся по крыше здания общей площадью 250 квадратных метров, построенного из кирпича и дерева.

6 октября случился пожар в ресторане «Засека». Сейчас специалисты выясняют, что послужило причиной инцидента. По предварительной версии, она связана с вентиляционной системой.

Оба заведения проверяли не реже одного раза в шесть лет.

«Страшно теперь посещать заведения что-то», «Да это прям челлендж какой-то реально», - прокомментировали пользователи пожар на Шуисте.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото Ильи Кулагина, vk.com/penza_live
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Гость||

Бухать меньше будут?

Гость||

Сами хозяева походу жгут,страхуют на кругленькую сумму и поджигают.

Гость||

Дохода нет,налогами давят,работать не дают, проще сжечь

Гость||

Да уж, тенденция...

Имя: Гость
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