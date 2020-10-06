Пожар на деревообрабатывающем производстве ликвидировали

06.10.2020 | 19:45

Чуть более двух часов потребовалось сотрудникам МЧС, чтобы справиться с крупным пожаром. Он произошел на частном деревообрабатывающем производстве в селе Кондоль Пензенского района.

После поступления сигнала о происшествии на пульт единой дежурной диспетчерской службы к месту возгорания на улицу Волкова были высланы шесть единиц спецтехники и 23 человека личного состава.

«Огонь распространился на производственный участок. Ранг пожара - № 2. В дальнейшем происходило наращивание сил и средств», - пояснил заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.

В общей сложности пламя, которое бушевало на 400 квадратных метрах, тушили тремя лафетными и семью ручными брандспойтами. Для беспрерывной подачи воды с помощью двух автоцистерн, стоявших на пожарном пруду, были проложены три магистральные линии.

Пострадавших в результате происшествия и жертв нет.