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Происшествия

В квартире в Заречном в отсутствие хозяев произошел пожар

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В Заречном зарядка автомобильного аккумулятора в отсутствие хозяев привела к пожару. Инцидент произошел утром 2 октября, однако информация о нем была обнародована лишь 5-го.

Жители дома № 1 на улице Строителей сообщили в центральный пункт пожарной связи о запахе сгоревшей электрической проводки. На место предполагаемого ЧП выехали 15 сотрудников противопожарной службы и 7 спецавтомобилей.

«По прибытии пожарные обнаружили в подъезде слабый запах электрической проводки, признаков горения не было. В результате поэтажного осмотра огнеборцы нашли по запаху дыма квартиру, в которой находился источник возгорания, вскрыли металлическую дверь», - сообщает портал «Город Z» со ссылкой на инспектора ЦППиОС Кристину Найденову.

Людей в квартире не было. Источником задымления оказался автомобильный аккумулятор, лежавший на полу кухни.

Площадь пожара составила 1 кв. м. Огонь повредил сам аккумулятор, зарядное устройство и холодильник. Стены и потолок закоптило.

«Причина - короткое замыкание в сетевом фильтре», - уточнила Кристина Найденова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — «Город Z»
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Гость||

Дрочинформ

Гость||

Открывайте лосей, зажралисьони, намелочь 7 ац приезжает, в районах люди вонючий зил гоняют

Гость||

Заречный - город высокой культуры и интеллектуально развитых людей.

Имя: Гость
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