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Происшествия

На трассе М5 за Рамзаем опрокинулся большегруз с полуприцепом

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Ранним утром в понедельник, 21 сентября, на федеральной трассе М5 в Мокшанском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза.

Об аварии сообщил очевидец ее последствий, приславший видео с места ЧП в группу «Сова Пенза Авто».

«Дальнобой лежит на боку с полуприцепом. После Рамзая в сторону Москвы. Время 06:00», - уточнил автор поста.

На записи видно, что прицеп отсоединился и лежит в нескольких метрах от тягача.

На месте работают правоохранители. Официальная информация о ДТП, наличии или отсутствии других участников, а также пострадавших пока не поступала.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Авария случилась вчера вечером около семи часов.

Гость||

Вечером вчера произошла авария. Какой молодец "очевидец", увидел - сообщил, вчерашние "очевидцы" какие то неактивные оказались(((

Гость||

я ехал с работы из мокшана в районе 21 30 там было много полиции и скорая, надеюсь что водитель жив и здоров, а нашим дорожным службам давно пора сесть в тюрьму, неужели нельзя делать дорогу участком, сделали перешли дальше, а там где это случилось полосу проложили на половину а половина старая трасса,там сьедешь и фиг удержишь такую дуру, хотя бы знаки ставили

Гость||

Гость писал(a):

и фиг удержишь такую дуру, хотя бы знаки ставили
Всё там стоит

Имя: Гость
Комментарий:

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