На трассе М5 за Рамзаем опрокинулся большегруз с полуприцепом

Ранним утром в понедельник, 21 сентября, на федеральной трассе М5 в Мокшанском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза.
Об аварии сообщил очевидец ее последствий, приславший видео с места ЧП в группу «Сова Пенза Авто».
«Дальнобой лежит на боку с полуприцепом. После Рамзая в сторону Москвы. Время 06:00», - уточнил автор поста.
На записи видно, что прицеп отсоединился и лежит в нескольких метрах от тягача.
На месте работают правоохранители. Официальная информация о ДТП, наличии или отсутствии других участников, а также пострадавших пока не поступала.
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Авария случилась вчера вечером около семи часов.