На трассе М5 за Рамзаем опрокинулся большегруз с полуприцепом

21.09.2020 | 09:45

Ранним утром в понедельник, 21 сентября, на федеральной трассе М5 в Мокшанском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза.

Об аварии сообщил очевидец ее последствий, приславший видео с места ЧП в группу «Сова Пенза Авто».

«Дальнобой лежит на боку с полуприцепом. После Рамзая в сторону Москвы. Время 06:00», - уточнил автор поста.

На записи видно, что прицеп отсоединился и лежит в нескольких метрах от тягача.

На месте работают правоохранители. Официальная информация о ДТП, наличии или отсутствии других участников, а также пострадавших пока не поступала.