Сетевое издание|18+|Воскресенье|13 сен 2020|19:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

Продолжить путь ситроену в Пензе помешала встреча с препятствием

Печать

Не черная кошка перебегала дорогу перед автомобилем. Зеленый змий виноват в том, что путь транспортного средства завершился после встречи с препятствием.

Об аварии сотрудникам ГИБДД сообщил один из бдительных жителей Пензы.

«Прибыв на место незамедлительно, нами был обнаружен автомобиль «Ситроен», водитель которого пояснил, что управлял транспортным средством и не справился с рулевым управлением, допустил наезд на препятствие - металлическое ограждение. Мужчина 1974 года рождения. При общении с данным гражданином у него были выявлены признаки алкогольного опьянения», - рассказал инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Пензе Руслан Медведев.

«Был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет», - сообщил заместитель командира отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Пензе Роман Агеев.

Кроме того, заплатит водитель и за повреждение технических средств организации дорожного движения, а именно пешеходного ограждения. За это предусмотрено административное наказание - штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте