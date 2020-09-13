Продолжить путь ситроену в Пензе помешала встреча с препятствием

13.09.2020 | 12:03

Не черная кошка перебегала дорогу перед автомобилем. Зеленый змий виноват в том, что путь транспортного средства завершился после встречи с препятствием.

Об аварии сотрудникам ГИБДД сообщил один из бдительных жителей Пензы.

«Прибыв на место незамедлительно, нами был обнаружен автомобиль «Ситроен», водитель которого пояснил, что управлял транспортным средством и не справился с рулевым управлением, допустил наезд на препятствие - металлическое ограждение. Мужчина 1974 года рождения. При общении с данным гражданином у него были выявлены признаки алкогольного опьянения», - рассказал инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Пензе Руслан Медведев.

«Был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет», - сообщил заместитель командира отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Пензе Роман Агеев.

Кроме того, заплатит водитель и за повреждение технических средств организации дорожного движения, а именно пешеходного ограждения. За это предусмотрено административное наказание - штраф от 5 до 10 тысяч рублей.