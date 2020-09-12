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Происшествия

В Пензе столкнулись такси и «Нива», пострадала престарелая женщина

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В субботу, 12 сентября, в Пензе произошло ДТП, в котором пострадала престарелая женщина.

Фото с места происшествия опубликовал очевидец в социальной сети «ВКонтакте». Он пояснил, что авария произошла у торгового центра «Бакунинский». По снимку ясно, что одним из участников аварии является автомобиль с логотипом такси Uber.

«Увезли на реанимации пассажира с «Нивы», - добавил свидетель.

В региональном управлении ГИБДД сообщили подробности произошедшего.

«По предварительным данным, в 17:10 у дома № 29 на улице Бакунина столкнулись «Нива-Шевроле» под управлением 66-летнего водителя и Lifan Solano, за рулем которого находился 23-летний молодой человек», - рассказали в отделении пропаганды.

Пострадала 84-летняя пассажирка «Нивы». Ее госпитализировали. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

По снимку ясно, что одним из участников аварии является автомобиль с логотипом такси Uber.
Вторая серьёзная авария с этим агрегатором за пару дней ,когда в такси наведут порядок.

Имя: Гость
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