На ул. Стасова молодой водитель насмерть сбил престарелую женщину

В среду, 9 сентября, на улице Стасова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.
По предварительным данным, в 22:55 напротив дома № 8 29-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» сбил женщину 1940 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
С января по август 2020 года на дорогах региона в ДТП погиб 21 пешеход. Всего за этот период произошло 240 аварий с их участием. Травмы получили 228 человек. 73 ДТП случились по вине самих пешеходов.
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