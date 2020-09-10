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Происшествия

На ул. Стасова молодой водитель насмерть сбил престарелую женщину

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В среду, 9 сентября, на улице Стасова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

По предварительным данным, в 22:55 напротив дома № 8 29-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» сбил женщину 1940 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

С января по август 2020 года на дорогах региона в ДТП погиб 21 пешеход. Всего за этот период произошло 240 аварий с их участием. Травмы получили 228 человек. 73 ДТП случились по вине самих пешеходов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

8 лет.

Гость||

Что восьмидесятилетняя ночью делала на дороге?

Гость||

В библиотэку ходила.

Гость||

Между 6 больницей и общагой .

Гость||

Очередная жертва пропаганды ГИБДД по безответственности пешеходов.

Гость||

Гость писал(a):

8 лет.
Это если адвоката П. нанять

А если сотрудничать со следствием, признать вину, возместить моральный и материальный ущерб, раскаяться, то до 3 лет с возможностью условного, либо досрочного освобождения.

Имя: Гость
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