На ул. Стасова молодой водитель насмерть сбил престарелую женщину

10.09.2020 | 12:30

В среду, 9 сентября, на улице Стасова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

По предварительным данным, в 22:55 напротив дома № 8 29-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» сбил женщину 1940 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

С января по август 2020 года на дорогах региона в ДТП погиб 21 пешеход. Всего за этот период произошло 240 аварий с их участием. Травмы получили 228 человек. 73 ДТП случились по вине самих пешеходов.