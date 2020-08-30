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Происшествия

В Кузнецке ищут водителя, скрывшегося с места серьезного ДТП

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В субботу, 29 августа, на улице Строителей в Кузнецке под колесами легкового автомобиля оказалась пожилая горожанка.

О ДТП сообщили в социальной сети «ВКонтакте». По словам автора поста, инцидент произошел около 20:00 напротив дома № 87. 56-летняя кузнечанка управляла велосипедом, когда на нее наехала двигавшаяся навстречу легковушка.

Женщина получила травмы и была госпитализирована. Водитель с места ДТП скрылся.

«В тяжелом состоянии, лежит в реанимации. Ищем свидетелей, может, кто-то видел», - написал пользователь в комментариях к посту.

Очевидцев происшествия просят позвонить по номеру 8 999 261 61 15.

22 августа на улице Чебышева в Пензе водитель «Нивы» сбил пожилую женщину и скрылся с места аварии. Горожанка от полученных травм скончалась в карете скорой помощи. Позже автомобилиста задержали.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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