В Бессоновском районе «Калина» сбила насмерть велосипедиста

22.06.2020 | 11:35

В воскресенье, 21 июня, в Бессоновском районе в ДТП погиб пожилой мужчина.

Трагедия произошла в 8:50 на пятом километре дороги Чемодановка - Васильевка. 42-летняя женщина, управлявшая «Ладой-Калиной», сбила ехавшего на велосипеде 78-летнего мужчину.

«В результате происшествия велосипедист от полученных телесных повреждений скончался на месте», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Все обстоятельства случившегося установит проверка, которую проводит Госавтоинспекция.

За выходные дни этот случай наезда на велосипедиста стал вторым. Предыдущий произошел 20 июня в Пензенском районе, на первом километре дороги Пенза - Кондоль. Под колесами Kia оказались 61-летний мужчина и его двухколесное транспортное средство. Велосипедиста доставили в больницу.