В селе Грабово женщина попала под колеса Mitsubishi

05.06.2020 | 18:05

«Грабово. За Грабовским психоневрологический домом-интернатом сбили пешехода. Время 16:23», - такой пост появился в социальной сети «ВКонтакте» в пятницу, 5 июня.

Автор сопроводил информацию фотографией, на которой запечатлен лежащий посредине дороги человек.

В региональном управлении ГИБДД рассказали подробности инцидента.

«По предварительным данным, 5 июня 2020 года в 16:20 у дома № 77 на улице Совхозной в селе Грабово водитель автомобиля Mitsubishi, мужчина 1989 года рождения, допустил наезд на женщину 1958 года рождения», - рассказали в отделении пропаганды.

Женщина получила травмы, ее доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.