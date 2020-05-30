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Происшествия

В Мокшанском районе скорая помощь столкнулась с КамАЗом

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В пятницу, 29 мая, в Мокшанском районе произошло ДТП с участием спецавтомобиля и большегруза.

Запись с видеорегистратора выложил в Сеть очевидец, проезжавший мимо. «М5, поселок Плес, Мокшанский район», - написал он. На кадрах запечатлены карета скорой помощи (в обиходе такую называют «буханкой») с механическими повреждениями и стоящий рядом автомобиль ГИБДД с включенной световой сигнализацией.

В региональном управлении Госавтоинспеции рассказали, что произошло на 580-м километре федеральной автодороги «Урал».

«По предварительным данным, столкнулись автомобили УАЗ под управлением 61-летнего мужчины и КамАЗ с 49-летним шофером. 50-летняя пассажирка УАЗа получила телесные повреждения и была госпитализирована», - сообщили в отделении пропаганды.

Обстоятельства аварии устанавливают специалисты.

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Источник — фото и видео invite.viber.com, Дорожная обстановка Пензы
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