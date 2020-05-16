На проспекте Победы столкнулись две легковушки и маршрутка

16.05.2020 | 18:14

В субботу, 16 мая, на одной из самых оживленных магистралей Пензы произошла серьезная автоавария.

Фото с места происшествия опубликовал очевидец в соцсети «ВКонтакте». На нем запечатлен разбитый автомобиль черного цвета. Рядом стоит автомобиль ГИБДД, на месте работает сотрудник ДПС.

«Проспект Победы в сторону центра, чуть дальше остановки «Буратино», ДТП. «Мерс» вылетел на встречку, первая и вторая полосы перекрыты. Актуально на 17:10», - написал автор снимка.

Другие очевидцы сообщают марку разбившейся машины (Mercedes) и описывают произошедшее.

«Мерин» в шаболы», «Он снес заборчик», «В «мерсе» подушки и шторки сработали. А из тачки, которую он задел, женщине скорая оказывала помощь», - пишут они.

На видео, опубликованном чуть позже, запечатлены маршрутное такси, еще одна пострадавшая в ДТП легковушка, а также спецавтомобиль реанимации.

В отделении пропаганды областного управления Госавтоинспекции рассказали о том, что, по предварительным данным, произошло на проспекте Победы.

«В 17:00 у дома № 20а столкнулись три транспортных средства: Mercedes под управлением водителя 1974 года рождения, Chevrolet Aveo с мужчиной 1954 года за рулем и автобус с шофером 1983 года рождения. Пассажирка Chevrolet, 1955 года рождения, доставлена в больницу. Водитель этого же автомобиля осмотрен на месте бригадой скорой помощи и отпущен», - рассказали в ведомстве.