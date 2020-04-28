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Происшествия

В Пензенской области найден мертвым 60-летний мужчина из Золотаревки

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В Пензенской области завершены поиски 60-летнего жителя поселка Золотаревка, пропавшего 7 апреля. В понедельник, 27 апреля, представители местного отделения добровольческого отряда «Лиза Алерт» заявили, что мужчину нашли мертвым.

«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким, большое спасибо всем, кто помогал», - сообщили в официальной группе «Лизы Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

В пресс-службе регионального управления МВД информацию о гибели мужчины подтвердили.

Известно, что проверку по факту случившегося проводит региональное СУ СК РФ. Старший помощник руководителя ведомства Татьяна Махницкая сообщила, что тело было найдено в лесополосе недалеко от станции Леонидовка.

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Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость||

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