В Пензенской области найден мертвым 60-летний мужчина из Золотаревки

28.04.2020 | 09:03

В Пензенской области завершены поиски 60-летнего жителя поселка Золотаревка, пропавшего 7 апреля. В понедельник, 27 апреля, представители местного отделения добровольческого отряда «Лиза Алерт» заявили, что мужчину нашли мертвым.

«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким, большое спасибо всем, кто помогал», - сообщили в официальной группе «Лизы Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

В пресс-службе регионального управления МВД информацию о гибели мужчины подтвердили.

Известно, что проверку по факту случившегося проводит региональное СУ СК РФ. Старший помощник руководителя ведомства Татьяна Махницкая сообщила, что тело было найдено в лесополосе недалеко от станции Леонидовка.