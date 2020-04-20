Происшествия

На проспекте Победы в Пензе перевернулся автомобиль

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В понедельник, 20 апреля, в Пензе произошла авария. На проспекте Победы перевернулась легковая машина.

Один из очевидцев рассказал о случившемся в городском сообществе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».

К своей публикации он прикрепил снимки, на которых запечатлен перевернувшийся Renault Sandero. По земле рассыпаны вещи, находившиеся в салоне, в том числе жестяные банки. Видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: разбиты стекла, деформирован кузов.

«Время 6:30», - уточнил время съемки автор поста.

Когда именно произошла авария, не сообщается. Также пока неизвестно, пострадали ли в результате случившегося люди.

Разобраться во всех обстоятельствах предстоит сотрудникам ГИБДД. По факту ДТП будет проведена проверка.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Как мы видим, в этом случае новостью является не само ДТП (потому что оно непонятно когда произошло, и это следовало бы уточнить, прежде чем публиковать, имхо), а факт публикации перевернутого автомобиля в соцсети.

Гость||

Пиво-кола королева танцполе!

Гость||

Вкинул в себя много баночек на ночном автопати и вот оно... Форсаж, ХХХ и т.д. Короче ощути себя неимоверно крутым пилотом

Имя: Гость
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