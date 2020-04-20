На проспекте Победы в Пензе перевернулся автомобиль

В понедельник, 20 апреля, в Пензе произошла авария. На проспекте Победы перевернулась легковая машина.
Один из очевидцев рассказал о случившемся в городском сообществе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».
К своей публикации он прикрепил снимки, на которых запечатлен перевернувшийся Renault Sandero. По земле рассыпаны вещи, находившиеся в салоне, в том числе жестяные банки. Видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: разбиты стекла, деформирован кузов.
«Время 6:30», - уточнил время съемки автор поста.
Когда именно произошла авария, не сообщается. Также пока неизвестно, пострадали ли в результате случившегося люди.
Разобраться во всех обстоятельствах предстоит сотрудникам ГИБДД. По факту ДТП будет проведена проверка.
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Как мы видим, в этом случае новостью является не само ДТП (потому что оно непонятно когда произошло, и это следовало бы уточнить, прежде чем публиковать, имхо), а факт публикации перевернутого автомобиля в соцсети.