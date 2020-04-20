На проспекте Победы в Пензе перевернулся автомобиль

20.04.2020 | 08:35

В понедельник, 20 апреля, в Пензе произошла авария. На проспекте Победы перевернулась легковая машина.

Один из очевидцев рассказал о случившемся в городском сообществе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».

К своей публикации он прикрепил снимки, на которых запечатлен перевернувшийся Renault Sandero. По земле рассыпаны вещи, находившиеся в салоне, в том числе жестяные банки. Видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: разбиты стекла, деформирован кузов.

«Время 6:30», - уточнил время съемки автор поста.

Когда именно произошла авария, не сообщается. Также пока неизвестно, пострадали ли в результате случившегося люди.

Разобраться во всех обстоятельствах предстоит сотрудникам ГИБДД. По факту ДТП будет проведена проверка.