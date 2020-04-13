В аварии на трассе в Пензенском районе пострадали пять человек

В воскресенье, 12 апреля, на трассе в Пензенском районе случилось серьезное ДТП, в котором пострадали 5 человек, в том числе подросток.
По предварительным данным, в 19:10 на 3-м километре дороги Пенза – Шемышейка – Лопатино столкнулись автомобили «Богдан-2110» под управлением 26-летнего водителя и Hyundai Solaris с 36-летней женщиной за рулем.
В аварии получили травмы четверо пассажиров «Богдана». 20-летнюю девушку госпитализировали, 29-летнюю женщину, а также двух мужчин 29 и 24 лет медики после оказания помощи отпустили.
В больницу отвезли и 16-летнюю пассажирку Hyundai. Врачи приняли решение о ее госпитализации.
«По факту случившегося проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.
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Дураки бьются,так им и надо умнее будут,в такую погоду люди собаку из дома не выгоняет а они за руль садятся и кричат где дорожники,им ведь трактор перед каждой машиной подавай