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Происшествия | На ул. Островского «Лада-Приора» врезалась в бетонный забор

24.03.2020|17:29
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Во вторник, 24 марта, на улице Островского в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.

По предварительным данным, в 14:00, проезжая мимо дома № 156, 31-летний водитель автомобиля «Лада-Приора» не справился с управлением и врезался в бетонный забор.

Находившийся в салоне 32-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован.

На место, помимо сотрудников ДПС, вызвали спасателей. Когда они прибыли, оба мужчины успели самостоятельно выбраться из машины. Специалисты ГУ «ППСЦ» провели комплекс мероприятий по устранению вторичных поражающих факторов при ДТП.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость|24.03.2020 18:00|

заклеится заклеился, а ездить не научился)))))

Гость|24.03.2020 18:27|

По статистике 76% мужчин в России умирает прямо или косвенно от алкоголя. Многие не замечают того что они алко зависимы и это основная проблема, да и лекарств от этой болезни до недавнего времени не было. Теперь же можно быстро избавиться от алко зависимости и полностью очистить организм, мужу помогло и вам поможет, вот сами почитайте ---- http://xx.org.ua/alco

Имя: Гость
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