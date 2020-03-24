24.03.2020 | 17:29

Во вторник, 24 марта, на улице Островского в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.

По предварительным данным, в 14:00, проезжая мимо дома № 156, 31-летний водитель автомобиля «Лада-Приора» не справился с управлением и врезался в бетонный забор.

Находившийся в салоне 32-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован.

На место, помимо сотрудников ДПС, вызвали спасателей. Когда они прибыли, оба мужчины успели самостоятельно выбраться из машины. Специалисты ГУ «ППСЦ» провели комплекс мероприятий по устранению вторичных поражающих факторов при ДТП.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.