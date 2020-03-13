13.03.2020 | 09:08

Рано утром в пятницу, 13 марта, в Никольском районе Пензенской области произошел пожар. Сигнал о возгорании в срубовом доме на улице Осиповской в селе Субботино поступил на пульт дежурного в 4:05.

На место ЧП выехали четверо сотрудников регионального ГУ МЧС на двух спецмашинах.

«Сгорели постельные принадлежности, обгорела отделка стены и потолка на площади 5 кв. м. Пострадал хозяин дома», - сообщили порталу Penzainform.ru в пресс-службе ведомства.

48-летний мужчина был госпитализирован. Насколько серьезно он пострадал, не сообщается.

Причину пожара установят по результатам проверки.

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