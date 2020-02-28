28.02.2020 | 09:54

В четверг, 27 февраля, в Пензе на улице Володарского случилось дорожно-транспортное происшествие: машина сбила взрослого мужчину и подростка.

По предварительным данным, в 10:10 напротив дома № 7 26-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo наехал на двух пешеходов - 13-летнего мальчика и 63-летнего мужчину.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.

Школьника медики отпустили сразу после осмотра. Мужчину доставили в больницу и оказали медицинскую помощь, после чего он с разрешения врачей также ушел домой.

«По факту ДТП проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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