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Происшествия | В Пензе под машину попали взрослый пешеход и подросток

28.02.2020|09:54
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В четверг, 27 февраля, в Пензе на улице Володарского случилось дорожно-транспортное происшествие: машина сбила взрослого мужчину и подростка.

По предварительным данным, в 10:10 напротив дома № 7 26-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo наехал на двух пешеходов - 13-летнего мальчика и 63-летнего мужчину.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.

Школьника медики отпустили сразу после осмотра. Мужчину доставили в больницу и оказали медицинскую помощь, после чего он с разрешения врачей также ушел домой.

«По факту ДТП проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость|28.02.2020 10:11|

На переходе?

Гость|28.02.2020 10:49|

Гость писал(a):

На переходе?
Как всегда.Переход напротив НИИФИ.

Гость|28.02.2020 11:22|

ГИБДД примите меры!!!! Это рано или поздно должно было случиться!!!!

слава Богу все остались живы

этот переход сейчас очень активно используется школьниками гимназии 4

9 классов (Пятые, шестые и седьмые классы) переведены в другой корпус, который находится через дорогу и дети утром там бегут в школу и в течение дня переходят туда - сюда, когда занятия в другом корпусе

Нужен светофор по требованию!!!

пока светофора нет - ставьте пост как это делают у других школ

должны быть указатели и разметка ШКОЛА

Гость|28.02.2020 11:24|

СМИ осветите эту проблему!!! вот это действительно ПРОБЛЕМА!!!

которую НУЖНО и ВАЖНО решить!!!

Гость|28.02.2020 12:53|

Регулируемый пешеходный переход на перекрёстке К.Маркса- Володарскогонаходится в 70 м.

Гость|28.02.2020 13:22|

В городе положено 60 км.в час ,а летят под 100,когда закончится этот бардак.

Гость|28.02.2020 13:29|

Водитель сбил пешеходов на скорости 100 км в час? Не фантазируйте.

Имя: Гость
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