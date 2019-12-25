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Происшествия | В Пензе мусоровоз вылетел на обочину из-за несоблюдения дистанции

25.12.2019|15:42
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В среду, 25 декабря, в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» появилась запись с видеорегистратора. На ней зафиксирован момент ДТП у завода «Пензмаш» на улице Баумана, в которое попала тяжелая техника.

Судя по тому, что солнце находится на юге и начинает клониться к западу, авария произошла около 14:00.

По первой полосе дороги следует автобус ПАЗ (такие ездят из Пензы в сельские населенные пункты). По второй едут одна за другой две «Газели»-фургона, за ними - мусоровоз КамАЗ.

Вероятно, ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции. «Газели» начинают тормозить, и водитель КамАЗа, чтобы избежать столкновения, резко уходит вправо и нажимает на тормоз. Однако благополучно завершить маневр ему не удается: тяжелая машина по инерции вылетает на газон и, по-видимому, врезается в металлический забор.

Из-за ненормативной лексики звук в видеозаписи пришлось отключить. Автор осуждает водителя мусоровоза.

Источник — видео Дмитрия Буянова, vk.com/sova_penza
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Гость|25.12.2019 15:54|

Автор дятел! Водитель мусоровоза уходил от столкновения

Гость|25.12.2019 16:07|

Гость писал(a):

Автор дятел! Водитель мусоровоза уходил от столкновения
Дятел это ты. Несоблюдение дистанции и привело к необходимости уходить от столкновения.

Гость|25.12.2019 16:09|

Молодец, избежал ДТП любым путем! Ущерба нет! Победителей не судят.

Гость|25.12.2019 16:10|

Сейчас начнется, а если бы... по тротуару мамочка с коляской..., а если бы автобус в него.... Теоретики запоют...

Гость|25.12.2019 16:11|

Ура! Бордюры сломал, надо новые ставить!

Гость|25.12.2019 16:12|

Остановился по телефону поговорить

Имя: Гость
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