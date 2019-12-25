25.12.2019 | 15:42

В среду, 25 декабря, в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» появилась запись с видеорегистратора. На ней зафиксирован момент ДТП у завода «Пензмаш» на улице Баумана, в которое попала тяжелая техника.

Судя по тому, что солнце находится на юге и начинает клониться к западу, авария произошла около 14:00.

По первой полосе дороги следует автобус ПАЗ (такие ездят из Пензы в сельские населенные пункты). По второй едут одна за другой две «Газели»-фургона, за ними - мусоровоз КамАЗ.

Вероятно, ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции. «Газели» начинают тормозить, и водитель КамАЗа, чтобы избежать столкновения, резко уходит вправо и нажимает на тормоз. Однако благополучно завершить маневр ему не удается: тяжелая машина по инерции вылетает на газон и, по-видимому, врезается в металлический забор.

Из-за ненормативной лексики звук в видеозаписи пришлось отключить. Автор осуждает водителя мусоровоза.