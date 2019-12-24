24.12.2019 | 15:22

В Кузнецке началась доследственная проверка по факту гибели 51-летнего горожанина.

По данным следствия, утром 24 декабря в доме на улице Ленина произошел пожар. О возгорании в подразделение МЧС России по Пензенской области сообщили соседи.

После ликвидации огня в доме было обнаружено тело хозяина. По имеющейся информации, он проживал с гражданской женой, которой в тот момент не было в Кузнецке.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. Точную причину установит доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.