23.12.2019 | 11:08

В субботу, 21 декабря, в Мокшане случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 16:50 напротив дома № 8 на улице Урицкого 27-летний водитель автомобиля ГАЗ-330232 сбил 54-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Утром 23 декабря под колеса автомобиля попал еще один пешеход: его сбили в Пензе, недалеко от арбековского поста ГАИ на трассе М5.

Кто именно пострадал в результате инцидента и насколько тяжелые травмы он получил, пока не сообщается. На снимках с места аварии, выложенных в Сеть, видно, что на проезжей части лежит человек. Над ним склонилась женщина, рядом стоят двое мужчин. Неподалеку остановился грузовой автомобиль.