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Происшествия | Утром на трассе в Арбекове пострадал пешеход

23.12.2019|08:33
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Утром в понедельник, 23 декабря, в Пензе сбили пешехода. Инцидент произошел недалеко от арбековского поста ГАИ на трассе М5.

«Салон Renault. Сбили пешехода. Пробка в сторону Москвы. Время 8:06», - написал один из участников группы пензенских автомобилистов во «ВКонтакте».

К посту прикреплены две фотографии, сделанные на месте ДТП. На снимках видно, что на проезжей части лежит человек. Над ним склонилась женщина, рядом стоят двое мужчин. Неподалеку остановился грузовой автомобиль.

Кто именно пострадал в результате инцидента и насколько тяжелые травмы он получил, не сообщается.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:30, небольшой автомобильный затор, который упомянул очевидец, сохраняется. Транспорт на указанном участке движется со скоростью около 7 км/ч.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|23.12.2019 08:54|

Чё там кегля делала?Задолбали людей водителей подставлять,скоты.

Гость|23.12.2019 08:57|

Гость писал(a):

Чё там кегля делала?Задолбали людей водителей подставлять,скоты.
Там нерегулируемый пешеходный переход. Плохо освещенный и опасный.

Гость|23.12.2019 08:57|

В АрбековО! Редактор - мордвин!

Гость|23.12.2019 09:11|

Непонятно, в зоне перехода или нет

Гость|23.12.2019 09:15|

Раз уж продожили трассы ч/з населенные пункты, то нужны надземные или подземные переходы.

Гость|23.12.2019 09:20|

Ставить включаемые пешеходами светофоры,как было раньше.

ГУБЕРНАТОР! СЕГОДНЯ УЖЕ ОДИН ЕСТЬ НА ПЕРЕХОДЕ. ПО ПЛАНУ 2 ИЛИ ПЕРЕВЫПОЛНЯТ К ПРАЗДНИКАМ?

Имя: Гость
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