23.12.2019 | 08:33

Утром в понедельник, 23 декабря, в Пензе сбили пешехода. Инцидент произошел недалеко от арбековского поста ГАИ на трассе М5.

«Салон Renault. Сбили пешехода. Пробка в сторону Москвы. Время 8:06», - написал один из участников группы пензенских автомобилистов во «ВКонтакте».

К посту прикреплены две фотографии, сделанные на месте ДТП. На снимках видно, что на проезжей части лежит человек. Над ним склонилась женщина, рядом стоят двое мужчин. Неподалеку остановился грузовой автомобиль.

Кто именно пострадал в результате инцидента и насколько тяжелые травмы он получил, не сообщается.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:30, небольшой автомобильный затор, который упомянул очевидец, сохраняется. Транспорт на указанном участке движется со скоростью около 7 км/ч.