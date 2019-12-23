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Происшествия | Два молодых водителя на ВАЗах устроили ДТП в Кузнецке

23.12.2019|10:25
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Два молодых человека пострадали в результате аварии, произошедшей в Кузнецке в воскресенье, 22 декабря.

По словам представителей регионального управления ГИБДД, в 16:25 на улице Ленина, 211, столкнулись автомобили ВАЗ-2107 под управлением 18-летнего водителя и ВАЗ-2110, за рулем которого находился 23-летний мужчина.

В результате 19-летний пассажир «семерки» был доставлен в больницу. Телесные повреждения также получил водитель «десятки», но ему госпитализация не потребовалась. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в УГИБДД.

Источник — фото и видео vk.com/podslushanokuzneck
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