12.12.2019 | 11:02

В четверг, 12 декабря, на улице Суворова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Skoda и велосипедиста.

Информация об аварии появилась в социальной сети «ВКонтакте». По словам ее очевидца, наезд имел место неподалеку от здания областной филармонии.

«Под «Шкодой» велосипед, вроде без жертв. Время 10:47», - уточнил автор фотографий, выложенных в Интернет.

На них видно, что на месте уже работают два сотрудника ДПС. В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области пояснили, что информация об аварии в настоящий момент уточняется.