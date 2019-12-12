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Происшествия | На улице Суворова в Пензе водитель Skoda сбил велосипедиста

12.12.2019|11:02
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В четверг, 12 декабря, на улице Суворова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Skoda и велосипедиста.

Информация об аварии появилась в социальной сети «ВКонтакте». По словам ее очевидца, наезд имел место неподалеку от здания областной филармонии.

«Под «Шкодой» велосипед, вроде без жертв. Время 10:47», - уточнил автор фотографий, выложенных в Интернет.

На них видно, что на месте уже работают два сотрудника ДПС. В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области пояснили, что информация об аварии в настоящий момент уточняется.

Источник — vk.com/sova_penza
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Гость|12.12.2019 11:22|

А такси в кадре почему？

Гость|12.12.2019 11:24|

Гость писал(a):

А такси в кадре почему？
Куда ж без них)

Гость|12.12.2019 11:40|

Велодрышь целую полосу занимал, шкоднику это видать не понравилось, вот и подмял бедолагу. Зимой с учетом заужения полос великам нечего делать на дороге.

Гость|12.12.2019 11:47|

Если видео регистратора у Шкоды нет, у водителя могут быть сурьёзные проблемы...

Гость|12.12.2019 12:10|

никогда нам не стать велодержавой

Гость|12.12.2019 12:14|

Сбил велосипедиста - на один допинговый скандал меньше!

Гость|12.12.2019 12:14|

А где в контакте??

Гость|12.12.2019 12:30|

Гость писал(a):

Если видео регистратора у Шкоды нет, у водителя могут быть сурьёзные проблемы...
Велосипедист - такой же водитель, поскольку двигался не пешком. И если не нарушал ПДД, то могут быть проблемы, но нужно проверить: не нарушил ли? Учел ли состояние дорожного покрытия? Ошипована ли резина на велосипеде?

Гость|12.12.2019 12:39|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Если видео регистратора у Шкоды нет, у водителя могут быть сурьёзные проблемы...
Велосипедист - такой же водитель, поскольку двигался не пешком. И если не нарушал ПДД, то могут быть проблемы, но нужно проверить: не нарушил ли? Учел ли состояние дорожного покрытия? Ошипована ли резина на велосипеде?
ты еще спроси а была у него залита зимняя омывайка в бачок

Имя: Гость
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