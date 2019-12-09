09.12.2019 | 08:18

В ночь с 8 на 9 декабря в Камешкирском районе Пензенской области произошел пожар.

Сигнал о возгорании на улице Центральной в селе Кулясово поступил в 21:15. К месту ЧП выехали четверо сотрудников ГУ МЧС и две единицы техники.

«На момент прибытия первых подразделений деревянный жилой дом площадью 40 кв. м горел открытым огнем», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Пожар потушили. При обследовании дома были обнаружены два тела: 62-летнего мужчины и 50-летней женщины.

«В настоящее время на месте работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория», - уточнила Анна Шупилова.

Все обстоятельства случившегося и причина возгорания будут установлены по итогам проверки.