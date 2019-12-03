03.12.2019 | 12:01

В понедельник, 2 декабря, на одной из главных пензенских улиц произошло ДТП, в котором пострадали дети.

По предварительным данным, в 16:25 в районе ККЗ «Октябрь» на улице Кирова столкнулись «Лада-Веста» под управлением 33-летней женщины и Ford Focus, за рулем которого находилась 34-летняя автолюбительница.

В ДТП пострадали два мальчика. Один из них, 7-летний, находился в автомобиле Ford, другой, 3-летний, - в «Ладе».

Оба ребенка были госпитализированы с телесными повреждениями. По данному факту проводится проверка, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.