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Происшествия | В Пензе две женщины не поделили дорогу на улице Злобина

02.12.2019|15:01
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На улице Злобина встретились две автоледи. Одна из них, 1989 года рождения, управляла Nissan. За рулем Toyota находилась дама, появившаяся на свет в 1968-м. Столкновение случилось недалеко от подвесного моста. От сильного удара в японских паркетниках сработали подушки безопасности.

«В результате происшествия водитель автомобиля Toyota RAV 4, а также водитель и пассажир автомобиля Nissan Qashqai, девочка 2015 года рождения, после оказания медицинской помощи были отпущены», - сообщила старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.

А когда стемнело, инспекторам ГИБДД пришлось выезжать в другой район Пензы. На городском перекрестке попали в аварию две легковые машины.

«На улице Свердлова, напротив дома № 50 по улице Богданова, произошло столкновение автомобиля «Лада-Гранта» под управлением мужчины 1962 года рождения и автомобиля

Ford Mondeo под управлением водителя-мужчины 1989 года рождения», - пояснила Марина Антипова.

Двух девушек из «Лады» с шашечками и пассажирку из иномарки врачи скорой отпустили после оказания медицинской помощи на месте ДТП. Водители отделались испугом.

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Гость|02.12.2019 18:49|

Заголовок статьи полностью "соответствует" обзору!? Массовые аварии и ни слова о причинах.

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