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Происшествия | Пензенцы о ДТП в центре: В поле ночью два таксиста не разъехались

02.12.2019|12:17
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В Пензе в ночь на воскресенье, 1 декабря, пустой перекресток улиц Бакунина и Плеханова стал местом столкновения двух автомобилей такси.

Видео инцидента поделился с подписчиками пользователь Instagram. Судя по кадрам, он произошел в 02:12. Первый участник ДТП, автомобиль с символикой «Яндекс.Такси», двигался по улице Бакунина, другой таксомотор ехал по улице Плеханова по направлению к Суворова.

Однако свободные ночные улицы оказались неодолимым препятствием для водителей. На середине перекрестка автомобили, которыми они управляли, столкнулись. От удара, пришедшегося ему в бок, один таксомотор развернуло на 180 градусов, другой, проехав пару метров, затормозил.

Большинство комментировавших пост пользователей удивились тому, как мог пустой перекресток стать местом ДТП. «В поле ночью два таксиста не разъехались», «Как так? Кто обзор закрывает?» - написали они.

«Развлекаются, пока нет заказов», «Враждующие кланы», «И встретились два одиночества», - посмеялись другие.

Источник — видео avmnekin, penza_info58. instagram.com
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Гость|02.12.2019 13:11|

Оба яндекса ехали по навигатору который им не сообщил, что перед перекрёстком надо снизить скорость, посмотреть на знаки, посмотреть по сторонам и убедившись в безопасности продолжить движение.

Гость|02.12.2019 13:12|

"яндекс" не уступил дорогу "везет", вот и все

Гость|02.12.2019 13:25|

Гость писал(a):

"яндекс" не уступил дорогу "везет", вот и все
Да нет,просто один м. не знает ПДД ,или ему на всё ..... .

Имя: Гость
Комментарий:

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