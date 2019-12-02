02.12.2019 | 12:17

В Пензе в ночь на воскресенье, 1 декабря, пустой перекресток улиц Бакунина и Плеханова стал местом столкновения двух автомобилей такси.

Видео инцидента поделился с подписчиками пользователь Instagram. Судя по кадрам, он произошел в 02:12. Первый участник ДТП, автомобиль с символикой «Яндекс.Такси», двигался по улице Бакунина, другой таксомотор ехал по улице Плеханова по направлению к Суворова.

Однако свободные ночные улицы оказались неодолимым препятствием для водителей. На середине перекрестка автомобили, которыми они управляли, столкнулись. От удара, пришедшегося ему в бок, один таксомотор развернуло на 180 градусов, другой, проехав пару метров, затормозил.

Большинство комментировавших пост пользователей удивились тому, как мог пустой перекресток стать местом ДТП. «В поле ночью два таксиста не разъехались», «Как так? Кто обзор закрывает?» - написали они.

«Развлекаются, пока нет заказов», «Враждующие кланы», «И встретились два одиночества», - посмеялись другие.