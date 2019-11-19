19.11.2019 | 17:28

В компании «Т Плюс» прокомментировали трагедию, случившуюся утром во вторник, 19 ноября, на улице Аустрина в Пензе.

Там напротив дома № 37 автомобиль «Лада-Ларгус» провалился в яму с кипятком. 53-летний водитель и его 49-летний пассажир погибли на месте происшествия. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 9:40. Причиной трагедии стал подмыв почвы горячей водой. Дорожное покрытие обвалилось, не выдержав веса автомобиля.

«Диспетчерская служба тепловых сетей в 9:26 получила сигнал на пульт управления о дефекте на теплотрассе диаметром 500 мм, проходящей по улице Аустрина. На место выехала оперативная бригада», - сообщили в компании.

Ресурсники отметили, что на данном участке теплотрассы не проводилось никаких ремонтных работ. В 8:30 там побывали с ежедневной плановой проверкой специалисты и не нашли никаких отклонений от нормы.

В период подготовки к осенне-зимнему периоду тепловики провели в этой части необходимую диагностику: гидравлическую и температурную. Магистраль ее успешно прошла.

В настоящее время в ресурсоснабжающей организации создана специальная комиссия, которая выясняет причины инцидента. Из-за ЧП временно ограничили подачу тепла в находящиеся рядом три школы, три детских сада, 67 многоквартирных домов. Батареи горожан должны вновь нагреться до 20:00 19 ноября.

«Т Плюс» приносит соболезнования семьям погибших, им будет оказана вся необходимая помощь», - добавили в компании.