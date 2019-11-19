Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|19 ноя 2019|18:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Ясно |
  70.87  |  $  63.97

Происшествия | Участок на улице Аустрина перед трагедией осматривали тепловики

19.11.2019|17:28
Печать

В компании «Т Плюс» прокомментировали трагедию, случившуюся утром во вторник, 19 ноября, на улице Аустрина в Пензе.

Там напротив дома № 37 автомобиль «Лада-Ларгус» провалился в яму с кипятком. 53-летний водитель и его 49-летний пассажир погибли на месте происшествия. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 9:40. Причиной трагедии стал подмыв почвы горячей водой. Дорожное покрытие обвалилось, не выдержав веса автомобиля.

«Диспетчерская служба тепловых сетей в 9:26 получила сигнал на пульт управления о дефекте на теплотрассе диаметром 500 мм, проходящей по улице Аустрина. На место выехала оперативная бригада», - сообщили в компании.

Ресурсники отметили, что на данном участке теплотрассы не проводилось никаких ремонтных работ. В 8:30 там побывали с ежедневной плановой проверкой специалисты и не нашли никаких отклонений от нормы.

В период подготовки к осенне-зимнему периоду тепловики провели в этой части необходимую диагностику: гидравлическую и температурную. Магистраль ее успешно прошла.

В настоящее время в ресурсоснабжающей организации создана специальная комиссия, которая выясняет причины инцидента. Из-за ЧП временно ограничили подачу тепла в находящиеся рядом три школы, три детских сада, 67 многоквартирных домов. Батареи горожан должны вновь нагреться до 20:00 19 ноября.

«Т Плюс» приносит соболезнования семьям погибших, им будет оказана вся необходимая помощь», - добавили в компании.

Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость|19.11.2019 17:43|

А зачем эти два поперли напролом в туман не пойму?

Гость|19.11.2019 17:45|

Напротив Биосинтеза на ул. Дружбы промоина с провалом асфальта возникла 4 месяца назад, но до сих пор дефект не устранён. Установлен "заборчик" перегораживающий полосу. Ждут, пока совсем провалится?

Гость|19.11.2019 17:46|

Вранье о проверках тепловых сетей до трагедии.

Гость|19.11.2019 17:49|

Гость писал(a):

А зачем эти два поперли напролом в туман не пойму?
В Пензе и тротуаров полно, где с двух сторон пар идет, и приходится проходить через него между двумя гейзерами. Другой дороги все равно нет, а пар там идет всегда. До полного провала, конечно.

Гость|19.11.2019 17:50|

Гость писал(a):

А зачем эти два поперли напролом в туман не пойму?
Они просто не увидели, мне кажется. Подумали, прорвало что-то, обычный ручеек. Недооценили масштаб, короче(

Гость|19.11.2019 18:10|

Какая зарплата такие и специалисты.

Гость|19.11.2019 18:16|

Гость писал(a):

начальником управления ЖКХ г. Пензы Александром Утиным.
Ой ёёй ай яй яй.

Гость|19.11.2019 18:21|

Гость писал(a):

Вранье о проверках тепловых сетей до трагедии.
Согласен. За час такая яма не появится...

Гость|19.11.2019 18:24|

Люди погибли такой ужасной смертью!Хорошо к зиме приготовились в районе Стрелы целый день нет отопления!

Гость|19.11.2019 18:28|

Ничего они не осматривали, они с бодуна ещё в 8.30!

Гость|19.11.2019 18:33|

"ПЬЯНОГО МАЛЬЧИКА" НЕ БУДЕТ В ПЕНЗЕ?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!