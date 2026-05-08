Улица Лозицкой в Пензе уходит под землю

В пятницу, 8 мая, пензенцы сообщили, что на улице Лозицкой, в районе госпиталя для ветеранов войн, асфальт провалился еще в двух местах.

Кадры с дырами в дорожном полотне, заполненными водой, разместили в Сети. На Лозицкой новые провалы появились ближе к пересечению с проспектом Победы.

Он тоже уходит под землю. К дыре, которая появилась 7 мая напротив госпиталя в полосе движения со стороны центра, добавилась еще одна, поменьше. Первый и второй провал разделяют несколько метров.

Ранее на улице Лозицкой во время аварийных работ на канализационном коллекторе асфальт обрушился под колесами экскаватора.

Коммунальщики продолжают устранять проблему. Участок улицы Лозицкой (в районе здания № 122Б на проспекте Победы) закрыт для движения до 11 мая.