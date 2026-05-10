В ДТП в Пензенском районе пострадали трое детей

Max

В воскресенье, 10 мая, в Пензенском районе случилось ДТП, в котором пострадали 4 человека, в том числе трое детей.

По предварительным данным, около 10:00 на федеральной трассе Нижний Новгород - Саратов у деревни Марьевки автомобиль Exeed под управлением 41-летнего водителя столкнулся с пассажирским автобусом Yutong, который вел 51-летний мужчина.

В результате происшествия водитель кроссовера и 3 его пассажирки, девочки 8 и 13 лет и 3-летний мальчик, получили травмы. После оказания помощи детей отпустили.

Никто из ехавших в автобусе не пострадал. Услуги медиков не потребовались и 11-летнему подростку из Exeed.

«На месте работают сотрудники полиции, устанавливают все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

гаи дтп ребенок
 
 
 
 
 

