В Камешкирском районе ищут женщину, нуждающуюся в медпомощи

В Камешкирском районе пропала 59-летняя Ирина Михайловна Лебедева. 9 мая она ушла в неизвестном направлении из дома в деревне Полянщино.

Ориентировку на юношу распространили в воскресенье, 10-го числа, волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост Ирины Лебедевой - 160 сантиметров, телосложение плотное, волосы русые с проседью, глаза серо-голубые. Особая примета - родинка на щеке.

В день исчезновения она была одета в голубую кофту и коричневые брюки, обувь - темно-коричневые полуботинки.

По данным «ЛизаАлерт», женщина нуждается в медицинской помощи.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.