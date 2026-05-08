На улице Лозицкой спецтехника провалилась в «подземный мир»

Max

На улице Лозицкой в Пензе случилось ЧП с экскаватором, прибывшим для ремонта на сетях. Под колесами спецтехники провалился асфальт.

Фото с места происшествия опубликовали в Сети. В ловушке оказались передние колеса экскаватора, он накренился.

«Провалился в подземный мир», «Черная дыра затягивает», «Дрожь земли. Часть 1», «Это фиаско. Ждем комментарии о том, что с «этим ничего не сделаешь и так теперь будет всегда», как сказали ранее власти про Лемановское море», - пошутили пензенцы.

4 мая на Лозицкой, рядом с госпиталем для ветеранов войн, провалился асфальт. Пензенцы назвали огромную глубокую яму порталом в преисподнюю.

Позже на канализационном коллекторе начали аварийные работы. Участок улицы Лозицкой (в районе здания № 122Б на проспекте Победы) закрыли для движения до 11 мая.

7 мая провал появился и на проспекте Победы, также в районе госпиталя для ветеранов войн. Пензенцы сообщали, что внизу бурлят канализационные воды, а рядом с проезжей частью бьют гейзеры.

Фото 3 - max.ru/penza_novosti.

